مدوار: “بلماضي رفض تسريح لاعبي الاتحاد لخوض الجولة الـ26”

كشف رئيس الرابطة المحترفة، عبد الكريم مدوار، اليوم الجمعة، أحد الأسباب التي أجبرته على تأجيل مباريات الجولة الـ26 من البطولة المحترفة.

وصرح مدوار، للإذاعة الوطنية: “مدرب اتحاد العاصمة لم يعارض في البداية خوض باقي مباريات البطولة دون لاعبيه الدوليين، لكن إدارة الفريق رفضت ذلك”.

كما أضاف: “طلبت شخصيا من رئيس الفاف، الحديث مع بلماضي من أجل تأجيل التحاق لاعبي الاتحاد بتربص المنتخب الوطني إلى يوم 13 جوان”.

وأردف رئيس الرابطة: “تلقيت بعدها اتصالا من رئيس الفاف، الذي أكد لي رفض بلماضي هذا المقترح، لضمان تركيز اللاعبين، وتقبلنا هذا القرار بصدر رحب”.

وتابع عبد الكريم مدوار: “لم يكن بإمكاننا خوض مباريات هذه الجولة دون مباراة اتحاد العاصمة، كون هذا الأخير يملك عدة مباريات متأخرة، وكنا قررنا في وقت سابق خوض آخر خمس مباريات من البطولة في نفس الموعد”.