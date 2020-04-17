مدوار: “بلماضي قال أنه قادر على الذهاب بعيدا في المونديال.. علاش لالا”

أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوا أن المنتخب الجزائي قادر على الذهاب بعيدا في حال تأهله إلى نهائيات كاس العالم 2022 المزمع إجرائها بقطر.

وأجرى رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار حوارا مطولا مع موقع العربي الجديد القطري، اين تحدث عن الناخب الوطني جمال بلماضي قائلا:

“بما أن بلماضي قال، وبهذه المجموعة، إنهقادر على الذهاب بعيداً في كأس العالم فلمَ لا، خاصة وأنه هو القائل إنه ذاهب لكأس أفريقيا من أجل التتويج، وطبعاً هذه تبقى خطوة محفزة منه للتألق في المونديال، لكن إذا توفرت شروط العمل أولاً، لأن لديه مجموعة من اللاعبين يعرفهم جيداً ويستطيع تحسين مستواهم بشكل أكبر، الآن منافسة كأس العالم لم يتبق على انطلاقها إلا سنتان فقط، ونحن لدينا كل الثقة في هذا المدرب والمجموعة التي تعمل معه”.