مدوار: “تاريخ العودة للتدريبات يبقى مجرد اقتراح”

تحدث رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، عن التاريخ المحدد للعودة للتدريبات (15 سبتمبر)، مؤكدا أنه يبقى مجرد اقتراح، في انتظار موافقة السلطات المعنية.

وصرح مدوار، لتلفزيون “النهار”: “تاريخ العودة للتدريبات ليس محدد نهائيا، فمن الممكن أن يكون في بداية منتصف، أو نهاية شهر سبتمبر”.

وأضاف: “نبقى دائما في انتظار رد اللجنة العلمية، ووزارة الشباب والرياضة، من جهتنا نحن مستعدون، وننتظر فقط الترخيص”.

وتابع عبد الكريم مدوار: “سنمنح مهلة ثمانية أسابيع لجميع الأندية، قصد إجراء تحضيراتها، قبل انطلاق المنافسة الرسمية للبطولة”.