مدوار :”تسليم درع البطولة لشباب بلوزداد يعتبر حدثا تاريخيا “

أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار استحقاق فريق شباب بلوزداد في تسلم درع البطولة بعد التتويج به لثالث مرة.

ووصف مدوار حفل أمس الذي جرى بمقر الفريق بـ “التاريخي” : “وجودنا مع العائلة البلوزدادية والرئيس بلحاج و شتوف إلى جانب كل الأعضاء أمر جيّد”.

وأضاف :” أعتبر تواجدي للمرة الثالثة على التوالي لتسليم درعم البطولة لشباب بلوزداد يعتبر تاريخيا بالنسةب لي ولأول مرة منذ الاستقلال، و عن جدارة و استحقاق”

كما أردف “كل ذلك بفضل المسؤولين عن شركة مدار و على رأسهم شرف الدين عمارة و الرئيس الحالي محمد بلحاج حاليا”

وعن أسباب تأجيل الحفل قال مدوار :”فاجعة وفاة بن حمودة، كانت سببا في اتخاذ إدارة بلوزداد بتأجيل الحفل بقرار من الإدارة”

و ختم “كما برمج تسليم الدرع قبل التحضيرات لكن الفريق البلوزدادي تنقل الى تونس للتربص، وتمت برمجته قبل بداية البطولة لكن عشية الحفل تم تأجيله لضروف تنظيمية”.

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