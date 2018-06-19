مدوار: “تسيير قرباج لم يكن عشوائيا..ولم أكن ضد زطشي”

أشاد الناطق الرسمي لفريق جمعية الشلف عبد الكريم مدوار بالتسيير الجيد لرئيس الرابطة المحترفة السابق محفوظ قرباج، كما فنذ انه كان ضد تعيين خير الدين زطشي على رأس الفاف.

وتحدث الناطق الرسمي لفريق جمعية الشلف عبد الكريم مدوار عن إنتخابات الرابطة المحترفة المزمع إجرائها يوم الخميس المقبل، من خلال نزوله ضيفا على قناة النهار اليوم الثلاثاء قائلا:

“لا أشاطرك الرأي أنه كان تسيير عشوائي لمحفوظ قرباج على راس الرابطة لأنها لا تتحكم في نفسها، وهناك قوانين الإتحادية، كما أنها ليست حرة في إختيار البرامج وتنفيذها، لان سياسة كرة القدم يقدمها المكتب الفيدرالي، وما دور الرابطة هو سوى التنسيق بين الإتحادية ووزارة لشباب والرياضة”

وأضاف:”الرابطة الأولى والثانية هي مرآة كرة القدم الجزائرية ، وفي حال ما إذا حضيت بثقة أعضاء الرابطة، سأعمل على المساواة بين الأندية، وأن يكون عمل تشاوري بين الرابطة والوزارة”.

وقال قرباج أنه يتوجب توسيع صلاحيات الرابطة، من أجل منح الإتحادية الفرصة من أجل تطوير كرة القدم موضحا:

“يجب تحيين الإتفاقية بين الرابطة والإتحادية بمعطيات 2018، وأنا من مطالبي بصلاحيات أكبر للرابطة، من أجل تخفيف الضغط والتسيير اليومي للإتحادية، ومنحها الوقت الكافي لتطوير كرة القدم”.

وبخصوص معارضته لإنتخاب خير الدين زطشي رئيسا للإتحاد الجزائري لكرة القدم قال مدوار:

“لم أكن ضد زطشي، بل كنت ضد الطريقة التي إنتخب بها المكتب الفدرالي، لكن هذا المكتب إعتفرت به الوزارة، الكاف ، والفيفا، ونحن كفاعلين في الأندية مطالبين بالإعترااف بكل الهيئات”.