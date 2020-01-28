مدوار: ” تم تغيير 16 مدربا في مرحلة الذهاب من المحترف الأول والثاني”!

كشف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، عن عدد المدربين الذين تم تغييرهم خلال مرحلة الذهاب من الرابطة المحترفة الأولى والثانية.

ونزل عبد الكريم مدوار ضيفا على قناة “الفاف تيفي” على اليوتوب، أين قدم حصيلة مفصلة لمرحلة الذهاب من البطولة الوطنية المحترفة قائلا:

“الفرق التي غيرت المدربين في مرحلة الذهاب وصلت إلى 7 أو 8 أندية، بالإضافة إلى 8 أندية من الرابطة الثانية”.

وأَضاف:”فريق من الرابطة المحترفة الأولى –شبيبة الساورة- وصل إلى المدرب الثالث، بالَإضافة إلى دفاع تاجنانت، وهي ظاهرة إعتدنا عليها في الجزائر”.

“في الموسم الماضي القانون كان ينص على عدم تغيير أكثر من مدربين إثنين، إلا أن هذا الموسم سمحنا بتغيير أكثر من مدربين بشرط دفع مبلغ مالي”.