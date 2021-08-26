مدوار: “جاهزون لعقد الجمعية العامة الانتخابية”
بقلم كريم.تيغرمت
أكد الرئيس المؤقت للرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار جاهزية هيئته لعقد الجمعية العامة الانتخابية للرابطة.
وصرح مدوار، في هذا الخصوص لتلفزيون “النهار”: “من جهتنا كرابطة محترفة، جاهزون لتنظيم الجمعية العامة الاستثنائية، والانتخابية في ظرف أسبوع”.
وأوضح رئيس الرابطة: “كما يعلم الجميع، أنه بالنسبة لكل الرابطات، القرار الأخير يرجع للمكتب الفيدرالي”.
وتابع عبد الكريم مدوار: “نحن في انتظار الترخيص القانوني من طرف من له السلطة على ذلك”.
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