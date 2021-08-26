مدوار: “جاهزون لعقد الجمعية العامة الانتخابية”

أكد الرئيس المؤقت للرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار جاهزية هيئته لعقد الجمعية العامة الانتخابية للرابطة.

وصرح مدوار، في هذا الخصوص لتلفزيون “النهار”: “من جهتنا كرابطة محترفة، جاهزون لتنظيم الجمعية العامة الاستثنائية، والانتخابية في ظرف أسبوع”.

وأوضح رئيس الرابطة: “كما يعلم الجميع، أنه بالنسبة لكل الرابطات، القرار الأخير يرجع للمكتب الفيدرالي”.

وتابع عبد الكريم مدوار: “نحن في انتظار الترخيص القانوني من طرف من له السلطة على ذلك”.