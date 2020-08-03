مدوار: ” حاليا لا يوجد فريق كبير في الجزائر”

أكد رئيس الرابطة المحتفة لكرة القدم “عبد الكريم مدوار” أنه لا بوجد أي نادي كبير في الجزائر، بإعتبار عدم سيطرتها على المستوى القاري والعربي.

وتحدث عبد الكريم مدوار عن مشاركة الأندية في المنافسة الإفريقية على هامش تشييع جثمان اللاعب السابق لمنتخب جبهة التحرير الوطني سعيد عمارة

وقال: “حاليا في الجزائر “مكاش فريق كبير” لأن الفريق الكبير حهو الذي يسيطر قاريا وعربيا، إلا أنه عندنا كل الفرق متساوية من الناحية التقنية، الفرق هو من الناحية المادية فقط”

“لو نضخ لأموال في أندية سعيدة أو قالمة أو أي فريق ما تجد أن هذه الفرق ستلعب على الأدوار الأولى ولكن حتى تكون فريق كبير يجب أن تكون كبيرا بالألقاب والمشاركة القارية والعربية، أما الفرق التي تحتل المراكز الثانية والثالثة فهي كلها سواسية ولا يوجد أي فرق، الفرق بالألقاب القارية، ونحن بحاجة إلى الأندية التي ترفع علم الجزائر على المستوى القاري”.