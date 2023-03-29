مدوار :”حان الوقت لرفع الأيدي عن الملاعب المنجزة حديثا”

طالب رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار برفع الأيدي عن الملاعب المنجزة مثل نيلسون مانديلا والبقية.

وقال عبد الكريم مدوار في تصريح لـ “النهار”الشان انتهى ولا ادري لماذا شيّدوا ملعب حملاوي ونيلسون مانديلا وملعب عنابة من سيلعبون فيهم، هدفي ميلود من يلعب فيه،”

كما أضاف رئيس الرابطة المحترفة”رئيس الجمهورية قال هذه الميادين وضعناها للأندية و لولادنا، ولا أدري لماذا لم يطبّق ذلك”.

وختم رئيس فريق أولمبي الشلف سابقا “رسالتي حان الوقت لرفع الأيدي عن الملاعب المنجزة”.

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