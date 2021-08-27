مدوار: “خضنا موسما استثنائيا وخارقا للعادة”

اعتبر رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، الموسم المنقضي من البطولة الوطنية، بالاستثنائي والخارق للعادة.

وصرح مدوار، للإذاعة الوطنية: “الموسم كان استثنائيا بداية من انطلاقه في 27 نوفمبر، إلى ختماه في 24 أوت وهذا بسبب جائحة كورونا”.

وأوضح رئيس الرابطة: “هذا الموسم لعبنا 38 مقابلة بطولة، و31 مقابلة افريقية لأنديتنا، بالإضافة لكأس الرابطة، كل هذا في أقل من 9 أشهر”.

اوتابع عبد الكريم مدوار: “لعبنا كما كبيرا جدا من المباريات في ظرف قياسي، لذا من ناحية الوقت والتنظيم نعتبره موسما استثنائي وخارقا للعادة”.