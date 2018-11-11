مدوار: ” دارو من الحبة قبة بسبب تأجيل مباراة الشبيبة”

أعرب رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار عن غضبة الشديد من ردة فعل إدارة شبيبة القبائل بمجرد تأجيل مواجهتها أمام إتحاد العاصمة بـ24 ساعة.

ونشط مدوار ندوة صحفية صبيحة اليوم الأحد بمركز الإعلام التابع للمركب الأولمبي 5 جويلية قائلا:

“المباراة كانت مبرمجة يوم 5 بعدها 6 وبعدها يوم 09، كنت أضن أن هذه الأمور تخدم شبيبة القبائل، لأن 6 أيام أحسن من 5 أيام راحة”

وأضاف: “لكن الأمور أخذت منعرج آخر، وهي أمور غير رياضية..وأؤكد لكم أنني لم أتلق أي إتصال لا من رئيس الشبيبة ولا أي عضو، ووقع بعدها ما وقع، “داروا من الحبة قبة” وكان لهم ما أرادو”