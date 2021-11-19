مدوار: “دخول الأنصار إلى الملاعب من عدمه يعود للولاة”

كشف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، بأن الولاة يملكون كامل الصلاحيات في السماح بدخول الأنصار للملاعب من عدمه.

وصرح مدوار لتلفزيون “النهار”: “وزارة الصحة، ووزارة الشباب والرياضة، أعطوا الضوء الأخضر لعودة الأنصار إلى المدرجات”.

وأضاف: “هذا القرار مشروط بحيازة الأنصار للجواز الصحي، ووالي الولاية يملك صلاحية تقدير السماح بدخول الأنصار من عدمه”.

وتابع عبد الكريم مدوار: “هذا القرار من صلاحيات والي كل ولاية، أم مسيريي النوادي لا دخل لهم في هذا الموضوع”.

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