مدوار :”دخول الإحتراف في 2010 هفوة والفيفا لادخل لها بالأمر”

وصف، عبد الكريم مدوار، قرار دخول الإحتراف سنة 2010 بالخاطىء على طول الخط والذي إتخذ من طرف المكتب الفيدرالي السابق.

وقال خلال ندوة صحفية عقدها صبيحة اليوم :”دخول الإحتراف كان بطريقة عرجاء، والفيفا لم تكن تُجبرنا عليه عكس ماأشيع حينها”.

وأردف :”هناك البعض لايزالون مُصدقين بأن الإتحاد الدولي كان سيمنعنا من المُشاركة في المُنافسات القارية والإقليمية إن لم ندخل الإحتراف”.

ليختم :”جيراننا لايمتلكون لاشركات ولاهم يحزنون، ويلعبون بصفة عادية في كأس العالم للأندية، وهو الأمر الذي يجب أن يفهمه الجميع”.