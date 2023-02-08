مدوار: “دقيقة صمت عبر الملاعب الوطنية ترحما على عبد القادر ظريف”

كشف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، عن اتخاذهم قرار الوقوف دقيقة صمت، ترحما على عبد القادر ظريف.

وصرح مدوار، لتلفزيون “النهار”: “الفقيد عبد القادر ظريف، ترك أثرا كبيرا في مولودية الجزائر، وافتقدنا لرؤساء من طينته”.

كما أضاف رئيس الرابطة: “نزولا عند طلب مسؤولي مولودية العاصمة، قررنا الوقوف دقيقة صمت في كل مباريات الجولة الـ16 من البطولة المحترفة”.

وجاءت تصريحات عبد الكريم مدوار، عقب مشاركته أمس الثلاثاء، في تشييع جنازة الفقيد عبد القادر ظريف.