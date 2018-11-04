مدوار: “رؤساء الأندية والمكتب الفدرالي ساندوني ونددوا جميعا بخرجة ملّال”

إستغرب رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار من خرجة رئيس فريق شبيبة القبائل الذي طالب رؤساء الأندية بإجتماع طارئ من أجل سحب الثقة من مدوار.

وتحدث مدوار عن الإجتماع الذي سيتم إنعقاده أمسية اليوم بفندق les hirondelles ببرج الكيفان بداية من الساعة الرابعة مساءا في تصريح للنهار قائلا:

“لمذا كل هذا التهويل والتهريج؟ بودّنا أن يكون هؤلاء الناس مسؤولين ويتقربون من الرابطة ولن نكون عائقا في سبيل المنفعة العامة، لا أرى إشكالا في تأجيل موعد المباراة بيوم واحد، وأعتقد أن هناك أمورا خفية لا أعلمها”.

وعن محاولة ملّال توجيه الدعوة لكل رؤساء أندية القسمين الأول والثاني للانقلاب على مدوار رد رئيس الرابطة قائلا:

“بأي صفة يستدعي ملّال رؤساء الأندية؟ هو يسعى لخدمة مصالحه الشخصية ولماذا لم يتحدث عندما عانى شباب بلوزداد، رائد القبة واتحاد الحراش من مشاكل، 99 من المئة من الرؤساء رفضوا الاستجابة لمطلبه وأشكر كل رؤساء الأندية وأعضاء مكتب الرابطة والمكتب الفدرالي الذين اتصلوا بي وساندوني ونددوا بهذه الخرجة غير المسؤولة”.

وختم حديثه قائلا: “علاقتي جيدة بمسؤولي شبيبة القبائل، سواء السابقين أو الحاليين، ولم أفهم لماذا هذه الخرجة من ملّال، لكنني أدعو الجميع للتضامن لأننا لم نأت سوى لخدمة كرة القدم”.