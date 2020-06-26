 مدوار: “رؤساء الأندية يطالبون بالفصل في استئناف المنافسة من عدمه”

كشف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، أن رؤساء الأندية المحترفة يطالبون بالفصل في قرار استئناف المنافسة من عدمه.

وصرح مدوار، للإذاعة الوطنية: “خرجاتنا إلى شرق وغرب البلاد، في هذا الوقت، تأتي بعد الرفع الجزئي للحجر الصحي، قصد مناقشة مشاكل كرة القدم رفقة رؤساء الأندية”.

وأضاف: “رؤساء الأندية يطالبون باتخاذ قرار نهائي، واختيار بتاريخ محدد، للفصل في العودة إلى المنافسة من عدمه”.

وتابع مدوار: “الرابطة المحترفة تمثل 7% فقط، من كرة القدم الوطنية، لأنه هناك أيضا الأندية الهاوية التي تمثل نسبة كبيرة، والقرار الأخير يبقى بيد وزارة الصحة، ثم وزارة الشباب والرياضة”.