مدوار: “رؤساء النوادي اختاروا نظام بطولة عادي”

الرياضة
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مدوار: “رؤساء النوادي اختاروا نظام بطولة عادي”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، الإقتراحات التي تقدمت بها “الفاف” لرؤساء الأندية، بخصوص نظام بطولة الموسم المقبل.

أوضح عبد الكريم مدوار، لتلفزيون “النهار”: “كان هناك اقتراح بإجراء مباريات الذهاب، مع تعهد جميع الأندية باحترام الترتيب النهائي لـ19 لقاءً، لتعيين البطل، والأندية التي تسقط للقسم الثاني”.

وأضاف: “المقترح الثاني، كان بلعب مباريات “البلاي أوف”، بين العشر الأوائل لتحديد البطل، والعشرة أندية من مؤخرة الترتيب للعب البقاء”.

وتابع رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار: “رؤساء النوادي، اختاروا مقترح بطولة عادية بـ38 مباراة”.


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