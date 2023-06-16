مدوار: “رؤساء بعض الأندية اجتمعوا مؤخرا برئيس الفاف لهذا السبب”

علق رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، عن اللقاء الأخير الذي جمع بعض رؤساء الأندية مؤخرا مع رئيس الفاف، مبرزا أهدافهم من هذا الاجتماع.

وصرح مدوار، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “أمر جيد اجتماع رئيس الفاف، مع رؤساء الأندية الوطنية للحديث عن كرة القدم”.

وفي المقابل، قال رئيس الرابطة: “بعض الأطراف تشن حملة ضد شخص مدوار، السؤال الذي يجب طرحه، لماذا هذا اللقاء لم يتم عقده قبل معاقبة رئيس شبيبة الساورة”.

كما أضاف: “منذ صدور قرار معاقبته رئيس شبيبة الساورة بتاريخة 12 جوان الجاري، بدأت التحركات، من طرف بعض رؤساء الأندية”.

وأردف: “رؤساء الاندية الذين اجتمعوا برئيس الفاف، يسعون وراء المصالح الخاصة بأنديتهم، البعض اقتراح إلغاء النزول، والبعض الآخر يبحث عن مرتبة في البوديوم”.

وتابع عبد الكريم مدوار: “مسؤولو شباب بلوزداد، شاركوا في الاجتماع للحديث عن قضية اللاعب دراوي”.