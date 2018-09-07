مدوار: “رئيس الجمهورية وفّر كل الظروف المناسبة لإنجاح الإحتراف”

الرياضة
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مدوار: “رئيس الجمهورية وفّر كل الظروف المناسبة لإنجاح الإحتراف”
بقلم النهار أونلاين

أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، أنّ رئيس الجمهورية وفّر كل الشروط لإنجاح الإحتراف في الجزائر منذ سنة 2010.

ونزل عبد الكريم مدوار ضيفا على حصة “فوتبول ماغازين” في عددها الأول صبيحة اليوم الجمعة، والتي تطرق من خلالها لظروف إنطلاق الموسم الكروي الجديد 2018-2019.

وقال: “رئيس الجمهورية وضع كل الظروف من أجل إنجاح ملف الإحتراف، مع تحديد دفتر الشروط اللازم من أجل تطبيق الإحتراف”.

وأضاف: “سنحاول العمل على النقائص التي تميز دفتر الشروط لأنها يلزمها الوقت، وفرض كاميرا المراقبة على كل الملاعب من أجل توفير الأمن للأنصار”.


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