مدوار: “رئيس شبيبة الساورة هو من يطالب بتنحيتي من رئاسة الرابطة”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، عن الحملة التي يتعرض لها مؤخرا، موجها أصابع الاتهام لرئيس شبيبة الساورة محمد زرواطي.
وصرح مدوار، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “من يطالب بإقالتي ورحيلي من الرابطة هو رئيس فريق شبيبة الساورة المعاقب”.
كما أضاف رئيس الرابطة المحترفة: “ليس هناك من هو قادر على فرض سلطته على رئيس الرابطة في تطبيق القوانين، ومن لديه مشكل شخصي معي عليه بمواجهتي”.
وأردف مدوار: “بعض الأطراف من أغلقت عليه المنافذ تحاول القيام بحملة ضد مدوار كشخص”.
وتابع عبد الكريم مدوار: “من فشل في مهمته عليه بالرحيل، بما فيهم أنا إذا فشلت في مهامي، لكن أتحدى أي كان، وبالوثائق، على كل العمل الذي قمت به”.
رابط دائم : https://nhar.tv/fbfRT