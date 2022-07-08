مدوار: “راسلت السلطات العليا بالبلاد بشأن ديون المتعاملين”

كشف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، عن مراسلته للسلطات العليا بالبلاد. بشأن ديون المتعاملين تجاه الرابطة”.

وصرح مدوار لقناة النهار:”ديون المتعاملين التي لم تدفع للرابطة أكثر من تلك التي لم يتم دفعها للفيدرالية”.

وأضاف مدوار:”قمت بمراسلة السلطات العليا في البلاد، من الرئاسة للوزير الأول، و وزارة الرياضة، بشأن تأخر دفع هذه الأموال وأملك كل الوثائق”.

وأردف المتحدث:” هذه الديون ليست أموال الرابطة، بل هي أموال الأندية المحترفة، هناك أطراف كشفت أن الأموال، في وزرة المالية أو بالخزينة العمومية”.

وأوضح مدوار:”أتمنى من كل أندية الرابطة، الإستفادة من هذه الأموال، حتى تتمكن من دفع مستحقات لاعبيها الذين لجأوا للجنة المنازعات”.