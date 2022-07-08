مدوار: “راسلت السلطات العليا بالبلاد بشأن ديون المتعاملين”
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، عن مراسلته للسلطات العليا بالبلاد. بشأن ديون المتعاملين تجاه الرابطة”.
وصرح مدوار لقناة النهار:”ديون المتعاملين التي لم تدفع للرابطة أكثر من تلك التي لم يتم دفعها للفيدرالية”.
وأضاف مدوار:”قمت بمراسلة السلطات العليا في البلاد، من الرئاسة للوزير الأول، و وزارة الرياضة، بشأن تأخر دفع هذه الأموال وأملك كل الوثائق”.
وأردف المتحدث:” هذه الديون ليست أموال الرابطة، بل هي أموال الأندية المحترفة، هناك أطراف كشفت أن الأموال، في وزرة المالية أو بالخزينة العمومية”.
وأوضح مدوار:”أتمنى من كل أندية الرابطة، الإستفادة من هذه الأموال، حتى تتمكن من دفع مستحقات لاعبيها الذين لجأوا للجنة المنازعات”.
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