مدوار: “رزنامة بطولة الموسم الجديد جاهزة”

كشف عبد الكريم مدوار، رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، أنه سيتم الكشف عن الموعد الرسمي لانطلاق البطولة خلال الإجتماع المقبل للمكتب الفيدرالي.

وصرح مدوار، للإذاعة الوطنية: “هناك عدة ورشات وعمل كبير بالتنسيق مع الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم، والطبيب الفيدرالي، من أجل التحضير للموسم الجديد”.

وأضاف: “يوم الأحد 4 أكتوبر سينعقد اجتماع المكتب الفيدرالي، أين سيتم ترسيم موعد انطلاق البطولة بتاريخ رسمي، والحديث على العديد من النقاط”.

وأردف عبد الكريم مدوار، رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم: “رزنامة البطولة جاهزة وسيتم عرضها على المكتب الفيدرالي في اجتماعه المقبل”.