مدوار: “زطشي وفر كل الإمكانيات لضمان نجاح بلماضي مع الخضر”

الرياضة
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مدوار: “زطشي وفر كل الإمكانيات لضمان نجاح بلماضي مع الخضر”
بقلم كريم.تيغرمت

أشاد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، بالدور الكبير الذي لعبه رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، في مساعدة الناخب الوطني جمال بلماضي، على التألق رفقة الخضر.

وصرح عبد الكريم مدوار، لتلفزيون “النهار”: “بلماضي نجح في مهامه بشكل كبير، والمكتب الفيدرالي، على رأسه خير الدين زطشي منحه الورقة البيضاء، وكل الإمكانيات”.

وأضاف رئيس الرابطة: “لو نضع بلماضي، وهذا الفريق في موريتانيا، بدون إمكانيات، لما تمكنا من نيل كأس إفريقيا”.

وتابع عبد الكريم مدوار: “في الماضي الكل كان ينتقد رئيس الفيدرالية، ولاعبي المنتخب الوطني، لكن اليوم الكل أصبح عائلة واحدة”.


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