مدوار: ” زواري لا يملك أي حجة لمقاطعة التنقل إلى ليبيريا ويجب معاقبته”

إنتقد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار لاعب إتحاد بلعباس عبد الكريم زواري عقب مقاطعة هذا الأخير تنقل فريقه إلى ليبيريا في إطار إياب الدور التمهيدي لمنافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ونزل مدوار ضيفا على القناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة أين تحدث عن مشكل الديون الذي يعاني منه فريق إتحاد بلعباس قائلا :

“زواري لا يملك أي حجة لكي لا يتنقل مع فريقه إلى ليبيريا، ومن المفروض أن يعاقب هذا اللاعب لأن هذه إهانة للفريق وإهانة للجزائر ”

وأضاف: “لو أن إتحاد بلعباس أقصي في ليبيريا ..فسيكون عار في جبين هؤلاء اللاعبين الذين قاطعوا التنقل إلى يوم الدين”

“هناك قوانين تفصل بين زواري وبين الإدارة ولجنة المنازعات هي التي تفصل في مستقبله”.