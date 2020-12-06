مدوار: “سأدافع عن حق المولودية في التأهل حتى لا تظلم”

بخصوص عدم إجراء لقاء الإياب ضدّ “بافلز”

تحدث رئيس لجنة المنافسة في البطولة المحترفة، عبد الكريم مدوار، عن عدم خوض “المولودية” للقاء إياب الدوري التمهيدي من رابطة أبطال إفريقيا، الذي كان مقررا، الجمعة الماضي، ضد نادي “بافلز” البنيني، بعد غياب هذا الأخير، حيث راسل نادي “بافلز” الاتحاد الإفريقي 48 ساعة قبل موعد المباراة، وتحجج بعدم وجود رحلات دولية صوب الجزائر، لتقرر “الكاف” إحالة القضية على لجنة المسابقات للفصل في مصير المباراة.

وجاء في تصريحات مدوار للصحافة حول هذه القضية ما يلي:”باعتباري عضوا في لجنة التنظيم على مستوى الاتحاد الإفريقي، سأدافع عن حظوظ المولودية في التأهل حتى لا تظلم”.

وحول توقعاته للقرار الذي ستتخذه لجنة المسابقات في “الكاف” بخصوص لقاء “المولودية” ـ “بافلز”، قال:”حتما اللجنة المختصة بدراسة الملف ستنصف المولودية وتمنحها الحق في التأهل”.

للإشارة، فإن “المولودية” وعلى لسان ناطقها الرسمي، كمال عوف، اعتبرت نفسها في الدور المقبل من منافسة رابطة الأبطال الإفريقية، وأنها ستتفرغ للتحضير لمواجهة “النادي الصفاقسي” التونسي في اللقاء المقبل بتونس، حتى قبل أن يصدر قرار “الكاف، بما أن القوانين واضحة في حال غياب الخصم ـ تقول “المولودية” ـ.