مدوار :”سعداوي هو من تفاوض من أجل تحويل مرواني للمولودية”

الرياضة
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مدوار :”سعداوي هو من تفاوض من أجل تحويل مرواني للمولودية”
بقلم إسماعيل عشاش

وضع رئيس الرابطة المُحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، النقاط على الحروف بخصوص قضية إنتقال مرواني لمولودية الجزائر، والتي تصنع الحدث مؤخرا.

وقال في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة :”أوضح لكم بأن الوسيط نسيم سعداوي هو من تفاوض من أجل تحويل مرواني لمولودية الجزائر”.

وواصل :”مرواني بمثابة إبن لي، وأنا أعرفه منذ كان في صنف الأصاغر في جمعية الشلف، وعندما وقع عقده كان متواجدا رفقة أبيه وأخيه”.

وإعتبر الرجل الأول في “لاليغ”، بأن الحديث عن صفقة مرواني تحديدا، الغرض منها الإضرار به شخصيا، بإعتبار أن إسمه مُرادف لجمعية الشلف.

ونفى في نهاية المطاف، تعرض المدافع لأية ضغوطات، من أجل دفعه للإعتراف بوجود علاقة عمل بينه وبين سعداوي.


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