مدوار: “سعيد عمارة شخصية بارزة وكبيرة في كرة القدم الجزائري”

أبرز رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، المكانة الكبيرة، للاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني، سعيد عمارة.

وصرح مدوار، خلال تقديمه واجب العزاء لعائلة الفقيد: “من واجبنا كأسرة رياضية، فيدرالية، رابطة وطنية، جهوية، وولائية، تقديم واجب العزاء لعائلة سعيد عمارة”.

وأضاف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم: “الفقيد شخصية بارز، وكبيرة جدا في كرة القدم الجزائرية”.

يذكر أن عبد الكريم مدوار، قدم واجب العزاء لعائلة الفقيد سعيد عمارة، بمقر إقامته بولاية سعيدة، رفقة المسؤولين المحليين لكرة القدم.