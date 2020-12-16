مدوار: “سنجتمع اليوم للفصل في تأجيل مباراة العميد والسياسي”

كشف رئيس الرابطة المحترفة، عبد الكريم مدوار أن هيئته لم تفصل بعد في تأجيل مباراة مولودية الجزائر، أمام شباب قسنطينة.

وصرح مدوار، في هذا الخصوص، لموقع “كوورة” العربي: “أؤكد أن الرابطة لازالت لم تتخذ بعد قرارها بخصوص تأجيل المباراة من عدمه، وسنجتمع اليوم للفصل في القضية”.

وأوضح رئيس الرابطة المحترفة: “المنافسة القارية تحظى بالأولوية، لكن الظرف الراهن، وعدم تأكيد النادي البينيني موعد وصوله إلى الجزائر، حتم علينا الانتظار، حتى لا نتخذ قرارنا بالاعتماد على الحظ”.

يذكر أن المباراة التي ستجمع فريق مولودية الجزائر، بشاب قسنطينة، تدخل ضمن الجولة الرابعة من المحترف الأول.