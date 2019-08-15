مدوار: “سنراسل الوزير الأول للنظر في مستقبل كرة القدم الجزائرية”

أكد رئيس الرابطة الوطنية المحترفة، عبد الكريم مدوار، على ظرورة الإجتماع بالوزير الأول نور الدين بدوي، للنظر في مستقبل كرة القدم الجزائرية، في ظل الإحتراف.

وصرح عبد الكريم مدوار، لتلفزيون “النهار”: “رؤساء الأندية سيراسلون الوزير الأول، لعقد اجتماع للحديث عن مستقبل أنديتهم، في ظل الإحتراف”.

وأضاف: “يجب أن يتبين ما هو دور هذه الفرق، وهذه الشركات، وما هو دور مسؤولي الدولة، اتجاه هذه الأندية، وهذه الشركات”.

وتابع مدوار: “المهلة التي تم تحديدها، في مرافقة الدولة للأندية الوطنية في ظل الإحتراف انتهت، وعلينا معرفة آفاق هذا الإحتراف، من طرف الوزير الأول”.