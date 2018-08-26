مدوار: ” سنسلّط أقصى العقوبات على من يطلق تصريحات نارية في حقنا”

هدّد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار اللاعبين والمسييرين وحتى رؤساء الأندية في حال الإدلاء بتصريحات نارية في حق مسؤولي كرة القدم الجزائرية.

وأضاف مدوار أنه لم يترأس الرابطة من أجل خدمة مصالحه الشخصية، كما أكد أنه لا يمكن لأي فريق أن يحصل على إجازات اللاعبين بالضغط عليه.

وقال مدوار: “لقد تجاوزنا مرحلة الحصول على الإجازات بالضغط..إذا كانت لديك الوثائق التي تؤكد أن لاعبيك تحصلوا على مستحقاتهم فأهلا وخرحبا بك، وفي حال العكس فنحن سنطيق القوانين”.

“جئت لأخدم كرة القدم، وليس لخدمة مصالحي الشخصية..وأوجه كلامي للاعبين والمسيرين وحتى رؤساء الأندية..”لي يغلط” كاين لجنة العقوبات”.