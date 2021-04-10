مدوار: “سننهي كل المباريات المتأخرة قبل انطلاق مرحلة العودة”

أكد المكلف بتسيير الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، أن كل المباريات المتأخرة ستلعب قبل انطلاق مرحلة العودة.

وصرح مدوار في هذا الخصوص: “المباريات المتأخرة لم تكن بسبب سوء البرمجة، بل بسبب مشاركة العديد من الأندية في المنافسة الإفريقية”.

وأضاف: “حاولنا مساعدة أنديتنا بتأجيل مبارياتهم، لكن بعد تراكم المباريات المتأخرة، أجبرنا على برمجة مباريات في وقت قصير”.

وأردف مدوار: “نحن مجبرين على انهاء كل المباريات المتأخرة خلال الأيام المقبلة، لنعود لأجواء منافسة البطولة يوم 20 أفريل دون أي مباراة متأخرة”.

وختم عبد الكريم مدوار: “على مسؤولي كل الأندية تفهم الوضع الحالي، لا يمكننا ارضاء الجميع، لكن نعمل أقصى ما بوسعنا للمساوات بين كل الأندية”.