مدوار : ” صرفنا 60 مليار سنتيم خلال أربع سنوات الأخيرة عكس ما يشاع”

كشف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار عن قيمة الأموال التي صرفته هيئته في أربع سنوات الأخيرة على الأندية الجزائرية والمشاريع الخاصة.

وقال مدوار خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب الجمعية العامة :”في اربع سنوات الأخيرة صرفنا 60 مليار سنتيم، انا لم أعرف من اين اتى أحد المسؤولين بكلام أخر وقال أنه صرفنا 100 مليار سنتيم. من أجل تشويهي”.

وأضاف “هذا التقرير كلهم صوتوا بالتقرير المالي بنعم. وعددهم 20 عضو، بعد التحاق سرار وأزواو”.

كما ختم “من أراد تغليط الرأي العام وجب على القانون الجزائري معاقبته”.

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