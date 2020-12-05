مدوار ضحية خطأ تقني

الرياضة
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مدوار ضحية خطأ تقني
بقلم النهار أونلاين

تسبب مشكل تقني على مستوى المنصة الالكترونية في وضع صورة لرئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار عبر الصفحة الرسمية لـ “النهار” في إحدى المقالات المتعلقة بتوقيف عدة 5 أشخاص مبحوث عنهم من طرف الجهات القضائية في عدة قضايا مختلفة متعلقة باستهلاك وحيازة المخدرات.

وبدورنا نؤكد أن هذا المشكل تقني وغير مقصود تماما، لا يقصد به الإساءة إلى شخص رئيس الرابطة، كما أنه تم حذف الصورة بعد بضع ثواني من نشرها.

لذلك نؤكد أن رئيس الرابطة لا علاقة له بهذه القضية، وأن المشكل تقني فقط، لذلك وجب التوضيح والاعتذار لمدوار ولجمهور القراء.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=930660

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