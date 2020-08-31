مدوار: “طبقنا قرارات المكتب الفيدرالي والوفاق من حقه الطعن”

اعتبر رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، أن فريق وفاق سطيف، من حقه الدفاع عن حقوقه، مؤكدا في ذات الوقت أن الرابطة طبقت قرارات المكتب الفيدرالي.

وصرح مدوار، للتلفزيون العمومي الجزائري: “وفاق سطيف، من حقه الدفاع عن حقوقه، من أجل المشاركة في رابطة أبطال إفريقيا، لكن بالنسبة لنا طبقنا فقط قرارات المكتب الفيدرالي”.

وأضاف: “إدارة الوفاق، من حقها الطعن، واللجوء سواء للهيئات الكروية المحلية، أو “التاس”، في حال اعتبروا أن حقوقهم مهضومة”.

يذكر أن إدارة وفاق سطيف توعد باللجوء إلى أعلى الهيئات الكروية، بسبب حرمانها من المشاركة في رابطة أبطال إفريقيا.