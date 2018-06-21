مدوار: “عدم إستقرار وزراء الشباب والرياضة تسبب في عرقلة الإحتراف”

قال الرئيس الجديد للرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار أن التغييرات الكثيرة التي مست وزراء الشباب والرياضة خلال السنوات الثمانية الأخيرة تسببت في تعطل ملف الإحتراف في الجزائر.

ونشط مدوار ندوة صحفية ظهر اليوم الخميس تحدث من خلالها عن الخطوات التي ستتبعها الرابطة من أجل التطبيق الفعلي للإحتراف قائلا:

“لا يخفى عليكم أن البلاد عرفت تعيين 4 وزراء للشباب والرياضة في 8 سنوات الأخيرة، وأعتقد أن عدم الإستقرار هو منع الإحتراف من التطوّر”

وأضاف: “الدولة ترافق الأندية المحترفة خمسة سنوات من ناحية الإعانة المادية، وقد تم تمديدها إلى 8 سنوات”

وإختتم حديثه قائلا: “الأراضي ومراكز التكوين هي نقطة الأساسية من أجل إنجاح الإحتراف، وفي حال عدم توفر مراكز التكوين، فلا يمكن الحديث عن الإحتراف”.