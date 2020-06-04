مدوار: “عقود اللاعبين تنتهي مع نهاية الموسم”

أكد عبد الكريم مدوار، رئيس الرابطة المحترفة، أن عقود اللاعبين لا تزال سارية حتى نهاية الموسم الحلي بعض النظر عن التاريخ المؤرخ في العقود.

وقال “مدوار” في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية: “أؤكد أن عقود اللاعبين لا تزال سارية حتى نهاية الموسم الحالي، بغض النظر عن التاريخ المؤرخ في العقود المذكورة”.

وأضاف: “يجب أن تخضع الأندية لهذا القرار الاستثنائي و على اللاعبين احترامه. صحيح أنه مخول الاتصال بلاعب قبل ستة أشهر من انتهاء عقده، ولكن من وجهة نظر أخلاقية، يجب أن يكون هناك احترام تعاقدي”