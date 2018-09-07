مدوار: ” على إتحاد عنابة أن يحل مشكل الديون قبل لجوء اللاعبين إلى الفيفا”

طالب رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار من إدارة إتحاد عنابة بحل مشكل الديون العالقة مع بعض اللاعبين قبل لجوئهم إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ونزل عبد الكريم مدوار ضيفا على حصة “فوتبول” ماغازين في عددها الأول صبيحة اليوم الجمعة والتي أوضح من خلالها قضية السماح لفريق إتحاد عنابة بتأهيل لاعبيها الجدد قائلا:

” ملف الإحتراف الذي تقدم به فريق إتحاد عنابة سنة 2010 لم يظم الفريق الهاوي، والقانون يمنع إنشاء مؤسسة بدون الفريق الهاوي، حيث يجب أن يكون مساهم في الفريق”

وأضاف: “الرابطة في ذلك الوقت كانت موافقة على الملف من دون النادي الهاوي، لكن في الموسم الحالي مع صعود إتحاد عنابة أعاد بعث ملفه من جديد ”

وأضاف: “هناك عدة لاعبين يدينون لفريق إتحاد عنابة، ويجب على إدارة النادي إيجاد الحل، قبل تنقل هؤلاء اللاعبين إلى الفيفا لأن الأمور ستتعقد”