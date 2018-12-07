مدوار: ” على الأشخاص الذين يرغبون بأن يكونوا مناجرة التقدم بطلب لدى الفاف”

طالب رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار من الأشخاص الذين يرغبون في أن يكونوا وكلاء اللاعبين بأن يتقدموا بطلب على مستوى الإتحاد الجزائري لكرة القدم.

ونزل مدوار ضيفا على القناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة أين تحدث عن برنامج DTMS الذي ستعتمد عليه الرابطة بداية من الموسم الكروي المقبل قائلا:

” سنعتمد على برنامج “DTMS” بداية من الموسم المقبل، من أجل تفادي وجود أي تلاعب”

وأضاف: ” الأشخاص الذين يرغبون في أن يكون مناجرة يضعوا أسمائهم من أجل الحصول على بطاقات خاصة بهم”.