مدوار: ” على الأندية التي تمتلك شركات أن تحذو حذو شباب بلوزداد”

طالب رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار من الأندية التي تمتلك شركات راعية أن تحذو حذو فريق شباب بلوزداد من حيث التسيير بعدما تمكنت شركة مدار صاحبة أسهم فريق لعقيبة من تحقيق 4 ألقاب في ظرف ثلاث سنوات فقط.

وثمّن رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار تسيير شركة مدار لفريق شباب بلوزداد على هامش تسليم درع البطولة سهرة اليوم الأربعاء لرفقاء قاسمي بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال قائلا:

“هاهي للمرة الثانية على التوالي يتويج فريق شباب بلوزداد 2019-2020 2020-2021، أقول أن هذا الفريق أصبح يعطي المثل للفرق التي ترعاها الشركات الوطنية، والشركات التي تعطي الإضافة، في أقل من 3 سنوات تقريبا 4 ألقاب”.

وأضاف: “أتمنى من الفرق الأخرى أن تحذو حذو شباب بلوزداد من حيث التتويجات المحلية وأتمنى ان تكون تتويجات قارية مستقبلا”

لقد أنهينا هذا الموسم الشاق في ظروف لم تكن سهلة الجائحة أجبرتنا على البقاء 8 أشهر راحة دون منافسة، وإنطلقت البطولة بعدها يوم 27 نوفمبر لتنتهي يوم 24 من شهر أوت، أي إستغرقت أقل من 9 أشهر، والتي تضمنها 38 مقابلة من البطولة المحترفة، 49 مشاركة قارية لـ 4 فرق في دور المجموعات فيما تمكن فريق شبيبة القبائل من الوصول إلى النهائي وكذلك كأس الرابطة التي فاز بها أمام نجم مقرة، الحمد لله البطولة إنتهت في ظروف حسنة ومقبولة بالنظر لما قيل، الحمد لله اليوم نحتفل، يوم 23 أكتوبر ينطلق موسم 2021-2022، وأتمنى النجاح للفريق الوطني الأول والأولمبين ومختلف الفرق الوطنية، الحمد لله الأمور تسير من الحسن إلى الأحسن، من لا يعمل هو من لا يخطئ، نحن عائلة واحدة رياضية، والمسؤولين مشكورين الذين رافقوا الفرق على المستوى الوطني، ومنحوهم الإمكانيات في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العالم”.

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