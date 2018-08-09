مدوار: “على الأندية المشاركة في المنافسات القارية تحمل مسؤوليتها”

أكد “عبد الكريم مدوار” أن الأندية التي تشارك في المنافسات القارية سواء كأس العرب أو كأس الكاف وحتى دوري أبطال إفريقيا عليها أن تتحمل مسؤوليتها فيما يخص تأجيل وتأخير مبارياتها في البطولة.

وقال “مدوار”: “واش جينا نديرو !!، نحن في بداية البطولة ونحن هنا للعب المباريات وفقط”.

وأضاف: “الأندية التي تلعب على 4 جبهات عليها تحمل مسؤوليتها، ولا يمكننا التأجيل والتأخير في كل المباريات”.

وتابع: “هناك من يلعب مباراة ودية قبل مباراة قارية ولا يقبل أن يلعب مباراة رسمية في البطولة”.

وختم كلامه: “لن يكون هناك مانع في لعب مباريات وسط الأسبوع”.