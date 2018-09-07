مدوار: “على الجميع احترام رزنامة الرابطة”

طالب عبد الكريم مدوار رئيس الرابطة أنه يجب على الأندية التي تشارك في المنافسات القارية احترام رزنامة البطولة قبل كل شيء.

وقال مدوار في تصريح للإذاعة الوطنية: ” الأندية التي تشارك في المنافسات القارية والعربية عليها احترام رزنامة الرابطة”

وأضاف:”هناك بعض الأندية تريد المشاركة في منافسة إفريقية وأخرى عربية و حتى في منافسة “ما بين الثانويات”، ولما يلعب 7 مباريات في الشهر يلوم الرابطة وكأنها تلعب ضده”

وتابع: “عليك أن تحترم الرابطة قبل احترام مواعد المنافسات القارية ومن قال لكم أن تلعبوا في كل هذه المنافسات !”