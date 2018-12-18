مدوار: “على المسؤولين مساعدة الأندية لأن الرياضة ضمن المخططات التنموية”

إنتقد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار بعض الولاّة بسبب رفع الدعم المالي على الأندية التي تنتمي لبعض الولايات.

وتحدث مدوار بعد نهاية مراسم تسليم مجلد تجديد كرة القدم الجزائرية صبيحة اليوم الثلاثاء المؤتمرات التابع للمركب الأولمبي محمد بوضياف قائلا:

“هناك بعض الولايات التي تمتلك والي الذي يعشق كرة القدم، ويقف مع فريقه فيما نجد بعض الولاة الذين لا يملكون هذه الرغبة وبالنسبة له كرة القدم لا شيئ”

وأضاف: “والي يقدم لفريقه 5 ملاير و8 ملاير ، ووالي آخر يقدم 500 مليون فقط، هذا غير مفهوم ..أين هي القوانين هنا “.