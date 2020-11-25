مدوار: “علينا التعايش مع فيروس كورونا وأنا غير متخوف من بطولة بـ 38 جولة” !

كشف عبد الكريم مدوار، رئيس الرابطة، أنه غير متخوف من برمجة بطولة بـ 38 جولة مؤكدا أنه على الجميع التعايش مع فيروس كورونا.

وقال “مدوار” في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: “بخصوص برمجة بطولة بـ38 جولة، أنا غير متخوف”.

وأضاف: “قمنا بإعداد برنامج الجولات الست الأولى التي تعمدنا فيها تخفيف البرمجة من أجل تمكين الفرق من الصعود بتدرج في وتيرة المنافسة”

وتابع: “من السابق لأوانه الحديث عن هذه فرضية تعليق البطولة بسبب الوضعية الصحية”.

وأردف قائلا: “لكن في حال قررت السلطات العمومية توقيف البطولة فمن المؤكد أننا سنتقبل هذا القرار لا يمكنني في الوقت الحالي الجزم بأي شيء”.

وختم كلامه: “لكنني أبقى مع هذا ضد فكرة توقيف البطولة في وقت بات يتعين علينا التعايش مع هذا الفيروس من خلال احترام الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة”.