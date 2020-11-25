مدوار: “علينا التعايش مع فيروس كورونا وأنا غير متخوف من بطولة بـ 38 جولة” !

الرياضة
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مدوار: “علينا التعايش مع فيروس كورونا وأنا غير متخوف من بطولة بـ 38 جولة” !
بقلم أمير بهلول

كشف عبد الكريم مدوار، رئيس الرابطة، أنه غير متخوف من برمجة بطولة بـ 38 جولة مؤكدا أنه على الجميع التعايش مع فيروس كورونا.

وقال “مدوار” في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: “بخصوص برمجة بطولة بـ38 جولة، أنا غير متخوف”.

وأضاف: “قمنا بإعداد برنامج الجولات الست الأولى التي تعمدنا فيها تخفيف البرمجة من أجل تمكين الفرق من الصعود بتدرج في وتيرة المنافسة”

وتابع: “من السابق لأوانه الحديث عن هذه فرضية تعليق البطولة بسبب الوضعية الصحية”.

وأردف قائلا: “لكن في حال قررت السلطات العمومية توقيف البطولة فمن المؤكد أننا سنتقبل هذا القرار  لا يمكنني في الوقت الحالي الجزم بأي شيء”.

وختم كلامه: “لكنني أبقى مع هذا ضد فكرة توقيف البطولة في وقت بات يتعين علينا التعايش مع هذا الفيروس من خلال احترام الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة”.


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