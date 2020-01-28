مدوار: “عندكم 27 لاعب.. كنتم قادرين تلعبو بـ26 لاعب”!

كشف رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار سبب تراكم اللقاءات المتأخرة بالنسبة للأندية المشاركة في المنافسات القارية.

ونزل عبد الكريم مدوار ضيفا على قناة “الفاف تيفي” على “اليوتوب”، أين قدم حصيلة مفصلة لمرحلة الذهاب من البطولة الوطنية المحترفة قائلا:

“كل فريق بصدد المشاركة في منافسة عربية أو إفريقية من حقه أن يتحصل على 72 ساعة عن اللعب خارج الجزائر، و48 ساعة عند اللعب داخل الديار، لكن الرابطة لم يسبق لها وأن طبقت هذه القرارات مع الأندية بل بالعكس نتساهل كثيرا مع الأندية المشاركة في البطولات القارية”.

وأضاف: “بعض المدربين يتحدثون في تصريحاتهم عن كل شيء بإستثناء الأمور التقنية.. يتحدثون عن التعب، ظلم الرابطة، ظلم التحكيم، وظلم البرمجة.. لم نتحصل على شركات، ولا يوجد أموال”.

“المدرب مطالب بالحديث عن الأمور التقنية، أما الأمور الأخرى من صلاحية الإداريين”.

“بعض الأندية تطالب بعدم المشاركة بحجة أنها تمتلك لاعب دولي، والقانون يمنحهم الحق في عدم المشاركة، ويتم إعفاء هذا النادي من المنافسة لأسبوعين، لكن بعد فترة يشتكي مدرب هذا النادي بتراكم المباريات المتأخرة ويشتكي من البرمجة الجهنمية”.

“هذا الفريق يمتلك 27 لاعبا وفي حال غياب لاعب واحد فقط لم يسجل 20 هدفا ولا حتى 10 أهداف يطالبون بتأجيل المباراة، من أجل لاعب عادي، في حين كان بإمكانهم اللعب بـ26 لاعب آخر”.