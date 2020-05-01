مدوار: “عندما يتم رفع الحجر الصحي سنتخذ تدابير أخرى”

كشف “عبد الكريم مدوار”، رئيس الرابطة الوطنية، أنه سيتم أخذ تدابير أخرى من أجل استئناف البطولة في حالة رفع الحجر الصحي.

وقال مدوار في تصريحات للإذاعة الوطنية: “عندما يتم رفع الحجر الصحي سيكون لنا كلام آخر، فسيتم أخذ تدابير أخرى مثل “الويكلو” .

وأضاف: “لن نتسرع وعلينا تخيل ما يحدث مستقبلا.. علينا وضع خارطة للطريق وننتظر فقط”.

وتابع: “التأثير عن الأندية واضح ماديا واقتصاديا، وعلى الجميع في العالم ليس في الجزائر فقط، نحن نترقب وننتظر”.

وختم كلامه: “على حساب التفشي والارتفاع أنا متشائم للغاية يوم 14 ماي، وأنا أقول أن التمديد سيطول أكثر وهذا راجع لعدم احترام تدابير الحجر الصحي”.