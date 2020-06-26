مدوار: “عودة النشاط الرياضي يبقى بيد السلطة الطبية”

أكد عبد الكريم مدوار، رئيس الرابطة المحترفة، أن قرار استئناف البطولة من عدمه يبقى بيد السلطة الطبية، حتى مع رفض أندية الشرق والغرب استئناف البطولة والتفكير في بداية موسم جديد.

وقال مدوار في تصريحات للإذاعة الوطنية: “اجتماعاتنا مع الأندية سواء في الشرق أو الغرب وحتى الوسط يوم الإثنين تأخرت بسبب الوضعية الصحية وبسبب الحجر الصحي”.

وأضاف: “تحدثنا مع رؤساء النوادي وتحدثوا عن كل مشاكل الكرة الجزائرية ومنها إمكانية استئناف البطولة”.

وتابع: “الجميع رفض استئناف البطولة ماعدا نادي الخروب الذي يلعب من أجل الصعود”.

وختم كلامه: “إذا كان قرار السلطة الجزائرية باستئناف البطولة فنستأنف البطولة وإذا رفضوا ذلك فلن نلعب وهذا واضح”.