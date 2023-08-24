مدوار: “عودة لاعبين دوليين إلى الجزائر مفيد للبطولة المحترفة والمنتخب المحلي”

علق رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، عن الميركاتو الصيفي لبعض الأندية الوطنية، وعدة لاعبين دوليين إلى البطولة المحترفة.

وصرح مدوار، اليوم الخميس، لتلفزيون “النهار”: “ليست كل الأندية التي تملك شركات، وأموال، انتدبت أفضل اللاعبين المتاحين”.

كما أضاف: “بعض الأندية المحترفة استقدمت لاعبين دوليين، على غرار يوسف بلايلي، وجمال بلعمري”.

زتابع عبد الكريم مدوار: “عودة هؤلاء اللاعبين الدوليين، أمر جيد، من شأنه رفع مستوى البطولة المحترفة، كما بامكانهم المساهمة في المنتخب المحلي”.