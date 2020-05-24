مدوار: “عيدكم مبارك ونتمنى أن يرفع الله عنا هذا الوباء في هذه الأيام المباركة

عبّر رئيس الرابطة المحرفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، عن تهانيه القلبية بمناسبة عيد الفطر، داعيا الله عزّ وجل، أن يرفع عنا ها الوباء في هذه الأيام المباركة.

وقال مدوار، في مقطع فيديو: “عيدكم مبارك، كل عام والأمة الإسلامية بخير، تقبل الله صلات وصيام وقيام الجميع، ونتمنى أن يرفع عنا هذا الوباء في هذه الأيام المباركة”.

وأضاف: “أتمنى من الله أن يشفي مرضانا ومرض المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، خاصة في محنة كورونا، ونتمنى أن يكون القادم أفضل”.

وتابع عبد الكريم مدوار: “نتمنى أيام مقبلة بدون كراهية، وأن تكون من أجل الأخوة، ومن أجل جزائر أفضل، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار”.