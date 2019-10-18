مدوار غاضبا :”كاين ناس مايحشموش”

ظهر رئيس الرابطة المُحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، غاضبا من الإنتقادات التي يتعرض لها في الآونة الأخيرة.

وصرّح قائلا للقناة الإذاعية الأولى بلهجة غاضبة جدا :”كاين ناس مايحشموش على عرضهم”.

وواصل :”بعض الصحفيين يستغلون جرائدهم والبلاطوهات التي يتواجدون فيها، للحديث والكتابة وكأنهم مُناصرون”.

وأردف :”من وجهة نظرهم فإن فرقهم تتعرض للظلم، وبالتالي فإنهم يقومون بالتطرق للحياة الشخصية لرئيس الرابطة”.

وأوضح الرجل الأول في “لاليغ” بأنه لم يكن غائبا عن الساحة، بل كان في عُطلة لا أكثر ولا أقل.