مدوار غاضبا :”كاين ناس مايحشموش”

الرياضة
  • -
  • 0
مدوار غاضبا :”كاين ناس مايحشموش”
بقلم إسماعيل عشاش

ظهر رئيس الرابطة المُحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، غاضبا من الإنتقادات التي يتعرض لها في الآونة الأخيرة.

وصرّح قائلا للقناة الإذاعية الأولى بلهجة غاضبة جدا :”كاين ناس مايحشموش على عرضهم”.

وواصل :”بعض الصحفيين يستغلون جرائدهم والبلاطوهات التي يتواجدون فيها، للحديث والكتابة وكأنهم مُناصرون”.

وأردف :”من وجهة نظرهم فإن فرقهم تتعرض للظلم، وبالتالي فإنهم يقومون بالتطرق للحياة الشخصية لرئيس الرابطة”.

وأوضح الرجل الأول في “لاليغ” بأنه لم يكن غائبا عن الساحة، بل كان في عُطلة لا أكثر ولا أقل.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=714171

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com