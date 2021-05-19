مدوار: “فقدنا أحد من خيرة اللاعبين والرياضيين أخلاقا”

قدم رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار تعازيه الخالصة لعائلة الحارس سمير حجاوي الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي.

وتحدث عبد الكريم مدوار لوسائل الإعلام بمطار هواري بومدين بعد وصول جثمان الحارس السابق للمنتخب الوطني من فرنسا أين كان يتلقى العلاج قائلا:

“ماعسانا أن نقول إلا أن الساحة الكروية فقدت أحد أفضل أبنائها سمير حجاوي بعض مرض عظال، الحمد لله الدولة دائما تتكفل بأولادها بشخص وزير الشباب والرياضة الذي قام بكل مجهوداته، لكن قدر الله وما شاء فعل.. وصل أجله، إن شاء الله ربي يرحمو وتعازينا الخالصة لهذه العائلة، فقدنا أحد من خيرة اللاعبين والرياضيين أخلاقا”.